Запад пытался отвести от себя подозрения

Попытка мятежа со стороны вагнеровцев во главе с основателем кампании Евгением Пригожиным вызвала небывалый резонанс во всем мировом пространстве. Американские журналисты поделились любопытной информацией о действиях вашингтонской администрации в сложный для России период.



Популярный американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленного информатора утверждает, что власти Соединенных Штатов Америки якобы попросили киевский режим не использовать мятеж для реализации своих корыстных целей, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Американцы просили украинцев воздержаться от нанесения ударов по российским территориям, отмечает телеканал "360". Западная коалиция опасалась, что мятеж Пригожина могут связать с неким сговором, в котором участвуют страны НАТО и киевский режим.



Представители вашингтонской администрации посоветовали Вооруженным силам Незалежной использовать открывшиеся возможности для того, чтобы отвоевать позиции на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Однако бить по объектам, которые находятся на территории нашей страны, американские кураторы запретили, отмечает интернет-издание URA.RU.

"Послание было не раскачивать здесь лодку. Это внутреннее дело России", – с таким заявлением выступил американский чиновник.

