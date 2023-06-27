"Шансов нет": в США заявили об ударе в спину Киеву от НАТО

"Шансов нет": в США заявили об ударе в спину Киеву от НАТО
Фото: www.unsplash.com
Ложь альянса до добра не доведет

Западная коалиция продолжает наполнять информационное пространство недостоверными заявлениями о том, что киевский режим проводит успешное контрнаступление и в ближайшее время может одолеть Армию России. Такие вбросы лишь обрекли незалежных на полное уничтожение и сокрушительный провал. Соответствующим мнением поделился американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Западная коалиция обманула незалежных. Альянс провернул военную игру, которая дала украинцам "ложное чувство надежды", подчеркнул американский военный аналитик.

Отставной разведчик заметил, что западная коалиция понимала: украинские солдаты идут на верную смерть. Однако такие мелочи никогда не заботили представителей "просвещенного" Запада.

Эксперт отметил, что Североатлантический альянс намеренно убеждал киевские власти в успехе контрудара. Незалежным показали компьютерную симуляцию сценария, однако на практике атака ВСУ привела к их колоссальным потерям в живой силе и технике.

"У Киева шансов нет. Все закончится стратегическим поражением", – подвел итог аналитик из Соединенных Штатов Америки.

Также Риттер отметил, что Россия не может проиграть, так как это борьба за выживание страны, передает телеканал "360".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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