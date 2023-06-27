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Западная коалиция продолжает наполнять информационное пространство недостоверными заявлениями о том, что киевский режим проводит успешное контрнаступление и в ближайшее время может одолеть Армию России. Такие вбросы лишь обрекли незалежных на полное уничтожение и сокрушительный провал. Соответствующим мнением поделился американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
Западная коалиция обманула незалежных. Альянс провернул военную игру, которая дала
украинцам "ложное чувство надежды", подчеркнул американский военный
аналитик.
Отставной разведчик заметил, что западная коалиция понимала: украинские солдаты идут на верную смерть. Однако такие мелочи никогда не заботили представителей "просвещенного" Запада.
Эксперт отметил, что Североатлантический альянс намеренно убеждал киевские власти в успехе контрудара. Незалежным показали компьютерную симуляцию сценария, однако на практике атака ВСУ привела к их колоссальным потерям в живой силе и технике.
"У Киева шансов нет. Все закончится стратегическим поражением", – подвел итог аналитик из Соединенных Штатов Америки.
Также Риттер отметил, что Россия не может проиграть, так как это борьба за выживание страны, передает телеканал "360".
Приятными новостями поделились в Минтруде
Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария