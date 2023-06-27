На Украине поставили точку в разбирательстве со Starlink

Украинцы получили компенсацию

В прошлом году между украинской IT-компанией "Старлинк" и корпорацией SpaceX Илона Маска разгорелся скандал – все из-за авторских прав на название. Американская компания потребовала, чтобы украинцы перестали использовать название своей фирмы из-за совпадения с наименованием спутниковой системы связи. Однако владельцы IT-бизнеса заявили, что прав на это у них больше, чем у Илона Маска. В итоге все дошло до суда.

В ходе разбирательства удалось установить, что украинская компания была основана в 2011-ом году, тогда же она и получила свое название. Дочка SpaceX "Старлинк Юкрейн" начала работать на Украине лишь три года назад.

По итогам суда установлено, что с компании Илона Маска взыскают почти 15 тыс долларов в пользу украинской "Старлинк" за неправомерное использование названия и для компенсации затрат на правовую помощь.