На Украине поставили точку в разбирательстве со Starlink

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В прошлом году между украинской IT-компанией "Старлинк" и корпорацией SpaceX Илона Маска разгорелся скандал – все из-за авторских прав на название. Американская компания потребовала, чтобы украинцы перестали использовать название своей фирмы из-за совпадения с наименованием спутниковой системы связи. Однако владельцы IT-бизнеса заявили, что прав на это у них больше, чем у Илона Маска. В итоге все дошло до суда.
В ходе разбирательства удалось установить, что украинская компания была основана в 2011-ом году, тогда же она и получила свое название. Дочка SpaceX "Старлинк Юкрейн" начала работать на Украине лишь три года назад.
По итогам суда установлено, что с компании Илона Маска взыскают почти 15 тыс долларов в пользу украинской "Старлинк" за неправомерное использование названия и для компенсации затрат на правовую помощь.
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