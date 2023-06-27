На Украине поставили точку в разбирательстве со Starlink

На Украине поставили точку в разбирательстве со Starlink
Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы получили компенсацию

В прошлом году между украинской IT-компанией "Старлинк" и корпорацией SpaceX Илона Маска разгорелся скандал – все из-за авторских прав на название. Американская компания потребовала, чтобы украинцы перестали использовать название своей фирмы из-за совпадения с наименованием спутниковой системы связи. Однако владельцы IT-бизнеса заявили, что прав на это у них больше, чем у Илона Маска. В итоге все дошло до суда.

В ходе разбирательства удалось установить, что украинская компания была основана в 2011-ом году, тогда же она и получила свое название. Дочка SpaceX "Старлинк Юкрейн" начала работать на Украине лишь три года назад.

По итогам суда установлено, что с компании Илона Маска взыскают почти 15 тыс долларов в пользу украинской "Старлинк" за неправомерное использование названия и для компенсации затрат на правовую помощь.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

Глава государства подчеркнул заслуги российских военных

"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже

Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей