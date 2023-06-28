Киевский режим на краю обрушения

Контрнаступление Вооруженных сил украинского государства преподносилось как инструмент неминуемого разгрома российских позиций. Однако на практике все вышло совсем иначе. В Америке рассказали о последней надежде руководителя киевского режима.



Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо понимает, что даже активные поставки западного вооружения на Украину не способны изменить текущее положение дел. Российские военные продолжают методично уничтожать западные гостинцы, демонстрируя бессмысленность оказания такой помощи Украине. На этом фоне у Киева осталась последняя надежда. О ней рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя", – пояснил эксперт.

Аналитик из Соединенных Штатов уверен, что теперь Зеленский рассчитывает на своего рода гнев со стороны Североатлантического альянса. Глава Украины считает, что повальное уничтожение западной техники может сподвигнуть НАТО на прямое вмешательство в затянувшийся конфликт. Зеленский специально выпрашивает оружие, которое потом уничтожается на глазах всего мира, чтобы втянуть западную коалицию в открытый конфликт с Россией.

