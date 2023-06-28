Кремль должен умолять Украину поскорее вступить в НАТО - Зеленский

Кремль должен умолять Украину поскорее вступить в НАТО - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Чтобы обрести в соседе сильное государство

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, выступая перед Верховной радой, что Москва должна сама упрашивать Киев о вступлении в Североатлантический альянс.

По словам президента Незалежной, весь состав НАТО состоит из стран, которые "обороняются, а не уничтожают", оказывая защиту и помощь соседям.

Учитывая события внутри самой России, добавил Зеленский, Кремль якобы должен видеть интерес в членстве Украины в составе североатлантического блока – для безопасной ситуации у российских государственных границ.

Напомним, стремление Украины в НАТО закреплено Киевом на конституционном уровне. Министр обороны страны Алексей Резников ранее обратился к альянсу с требованиям о гарантиях приглашения в свой состав после завершения боевого конфликта с РФ, заявив, что вопрос даже не подлежит обсуждению.

Зеленский вместе с тем заявил о необходимости легализации лекарственных средств на основе каннабиса на Украине, заверив Раду, что все производство будет сосредоточено внутри страны, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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