Системы не были готовы к случившемуся

Конфликт, разразившийся на территории украинского государства, остается одной из главных тем мировой повестки. Западные эксперты пристально следят за действиями Вооруженных сил Украины. На сегодняшний день украинский противник продолжает нести потери, что весьма расстраивает заокеанских кураторов Киева. О печальной судьбе западных систем противовоздушной обороны, которые были переданы Киеву, рассказали американские эксперты.



Специалисты отмечают, что массированные удары со стороны русских артиллеристов не оставляют ПВО шансов. Системы не способны выдерживать такие мощные нагрузки и регулярно дают сбои. В статье отмечается, что на фоне тяжелой ситуации киевский режим все острее нуждается в дополнительных наземных системах защиты. Как известно, еще в прошлом месяце нашим бойцам удалось разбомбить "Кинжалами" хваленые американские ЗРК Patriot.



К слову, недавно стало известно, что немецкие строительные компании изъявили желание принять участие в восстановлении украинских городов. Более того, бизнесмены из Германии уже приступили к разработке плана по возведению зданий после завершения спецоперации. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

