Вашингтон поможет: что задумали Польша и Литва на Украине

Вашингтон поможет: что задумали Польша и Литва на Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация набирает новые обороты

Украинский противник продолжает нести колоссальные потери на фронтах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Разумеется, западные кураторы весьма недовольны таким развитием событий. По некоторым данным, сейчас активно обсуждаются возможности польского и литовского государств помочь незалежным.

С таким заявлением выступил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор. Опытный американский эксперт объявил, что западные страны приступили к обсуждению возможной интервенции на украинские земли польских и литовских бойцов.

Американский полковник подчеркнул, что такие действия невозможно провернуть без одобрения со стороны вашингтонской администрации. Очевидно, что именно Соединенные Штаты Америки курируют весь процесс и сейчас решают, нужно ли открыто вмешивать Польшу и Литву в затянувшийся конфликт. Если будет принято положительное решение, войска этих двух европейских стран войдут на территорию Западной Украины.

Стоит отметить, что российские разведчики давно предупреждают о захватнических планах варшавской администрации по отношению к Незалежной. По некоторым данным, польские власти уже подготовили план по расчленению соседнего государства.

Источник: YouTube-канал PBD Podcast ✓ Надежный источник
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