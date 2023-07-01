Мигрантов поставили перед фактом

После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима многие украинские граждане приняли решение попытать счастье за пределами родного государства. С тех пор они делятся своими впечатлениями от проживания в европейских странах. Недавний инцидент в Ирландии получил широкий резонанс.



Украинские беженцы пожаловались, что их заставили покинуть место размещения за рекордные 24 часа. Мигрантам объявили, что у них есть всего сутки на то, чтобы собрать личные вещи и очистить помещение.



Инцидент произошел в монастыре, который стал одним из пунктов размещения гостей из Незалежной в ирландском городке Голуэй. Сообщается, что в религиозном здании проживали более 40 выходцев с Украины.

"Мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", – жалуется одна из украинок-беженок.

Любопытно, что местная администрация объяснила такое жестокое и стремительное решение проблемами с пожарной безопасностью. Как в дальнейшем будет складываться судьба выселенных людей, пока неизвестно.

