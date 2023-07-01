Незалежную ждут серьезные перемены

Европейские страны, как и вашингтонская администрация, принимают самое деятельное участие в конфликте, развернувшемся на территории украинского государства. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ждет эту страну в ближайшем будущем.



Высокопоставленный европеец выступил с заявлением во время интервью западному каналу. Дипломат объявил, что в период председательства Мадрида в Совете Евросоюза киевский режим ждут "очень важные события".



Политик пояснил, что серьезные перемены будут связаны с действиями, которые развернутся на полях российской специальной военной операции. Кроме того, особый вес получат "более или менее теневые переговоры" о прекращении конфликтной ситуации.



Боррель интригующе добавил, что в самое ближайшее время произойдут некоторые события, от которых будет зависеть судьба мирного урегулирования конфликта. При этом дипломат подчеркнул, что все больше игроков международной арены склоняются к необходимости закончить дело миром.

