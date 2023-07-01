Киев потребовал от Запада не повторять ошибку Меркель

Киев потребовал от Запада не повторять ошибку Меркель
Фото: www.unsplash.com
Позицию Украины озвучил местный шеф дипломатии

Руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба объявил, что считает действия экс-канцлера Германии Ангелы Меркель одной из причин начала конфликта, охватившего территорию украинского государства.

Шеф украинской дипломатии пояснил, что речь идет о позиции немецкого политика по поводу вступления Киева в стройные ряды Североатлантического альянса. Как известно, Меркель не изъявляла готовность поддержать стремление незалежных стать частью западной коалиции. Кулеба считает, что это было большим просчетом Меркель, который привел к кровопролитию.

Более того, украинский дипломат обратился к нынешним верховодам западных стран с требованием осознать ошибочность такой позиции и не повторять "просчет", допущенный Меркель. Представители киевского режима на разные лады пытаются убедить общественность в том, что вступление Незалежной в НАТО подарит мировому пространству стабильность и согласие.

"Не повторяйте ошибку, когда Меркель решительно выступила против любого продвижения к членству Киева в альянсе", – обратился к западной коалиции Кулеба.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
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