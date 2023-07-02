Зеленский начал мстить Грузии за авиаперелеты в Россию

Зеленский начал мстить Грузии за авиаперелеты в Россию
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
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В Georgian Airways отреагировали на решение Киева

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили призвал Тбилиси ввести встречные меры в отношении Киева, который ввел санкции против грузинской авиакомпании. Решение администрации Владимира Зеленского бизнесмен посчитал лишенными основания и несправедливыми.

Сам Гаиашвили столкнулся с персональными санкциями, которые ввела в отношении него Украина.

"Включение в санкционный список абсурдно. Рейсы в РФ продолжают осуществлять турецкие, арабские, израильские, армянские и азербайджанские, все азиатские авиакомпании. Сотни рейсов. Однако им никто не создает соответствующие условия для введения санкций. Мы не имеем никакого отношения к политике", – высказался Гаиашвили.

Бизнесмен выразил надежду на Тбилиси, где не станут медлить с встречными мерами в отношении Киева. Гаиашвили подчеркнул, что решение о возобновлении авиасообщения с РФ принимал кабмин Грузии. Перевозчики лишь подчинялись.

Санкции со стороны украинских властей, введенные 1 июля, предусматривают заморозку активов с ограничением операций, а также невозможность вывода капитала из самой Украины.

Ранее Киев выступил за вынесение жестких санкционных мер против Ирана сроком на пятьдесят лет – Зеленский внес предложение в Раду. Украинские власти обвиняют Иран в причастности к ударам по критической инфраструктуре ВСУ.

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