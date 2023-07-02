Зеленский назвал свой самый главный страх

Который связан с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что опасается лишения поддержки от Соединенных Штатов на двухпартийном уровне после того, как отдельный лагерь Республиканской партии выступил за сокращение военной помощи Киеву, передает CNN.

В материале говорится, что украинский президент также считает сохранение объемов военной помощи с двухпартийной поддержкой для ВСУ самым главным приоритетом для Киева вне зависимости от имени победителя на предстоящих президентских выборах в США.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, отвечая на вопрос об опасении за собственную жизнь, что "считает это более опасным для Путина".

Опасения Киева вызваны расколом внутри Республиканской партии. "Изоляционисты", как их называет CNN, в группу которых входит Дональд Трамп с губернатором штата Флорида Роном Десантисом, выступают за сокращение военной помощи Киеву. "Ястребы", среди которых есть и экс-помощники Трампа, призывают к агрессивной позиции против Москвы. Ранее республиканец Крис Стюарт призвал Киев отказаться от планов по захвату Крыма для сведения рисков эскалации к минимуму.

Ранее в администрации президента Украины выразили разочарование из-за неудавшегося демарша ЧВК "Вагнер".