Устранить ее в ближайшее время у Запада не получится

Запад практически лишен собственных переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, что отражается на боевой способности украинской армии, пишет Newsweek.

Военный аналитик Аллан Орр указывает, что российское руководство прекрасно осведомлено о проблеме Запада. Отсутствие ПЗРК влияет на возможность контрнаступления украинских войск, лишенных поддержки с воздуха. Фактически, ВСУ нечем отвечать противнику, атакующему его минами и артиллерийскими ударами.

"Без "Стингеров" их положение становится еще хуже. Ударные вертолеты на удаленном расстоянии без труда с ними расправляются. Хотя у "Стингеров", как у "Джавелинов", не было в первой обороне такой роли, в наступлении они являются ключевым фактором. Они позволяли держать украинцам высоту, а прямо сейчас мы видим, как они ее сдают", – высказался аналитик.

Производство ПЗРК Stinger на Западе до сих пор не налажено. Крупнейший поставщик и производитель вооружения Raytheon пытается решить вопрос за счет найма специалистов, вышедших на пенсию. В перепроектировании производитель не видит необходимости – в Raytheon сообщают, что ПЗРК должны быть абсолютно "такими же, какими они были сорок лет назад".

"Мы возвращали пенсионеров, которым за 70. Вытаскиваем испытательное оборудование со складов и смахиваем с него паутину", – высказался президент Raytheon Уэс Кремер.