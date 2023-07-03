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Украинский конфликт потребовал от Европы существенных финансовых вложений, которые никогда не окупятся. Евросоюз не рассчитывал, что поддержка Украины потребует долгосрочных вливаний для ослабления России. Рецессирующая экономика ЕС столкнулась с фактором, который ускорил инфляцию. При этом и РФ, и Китай находятся в рейтинге стран с ее наиболее низким уровнем, пишет Al-Eqtisadiya.
"С начала прошлого года инфляция в Европе значительно выросла из-за конфликта России и Украины, а также проблем с поставками после пандемии. К таким высоким показателям Европа явно не привыкла – Старый Свет, как известно, всегда жил при низких темпах инфляции, которые были близки к нулевым значениям. Однако это уравнение было полностью изменено из-за боевого конфликта", – говорится в материале.
В еврозоне рост инфляции за июнь текущего года составил 5,5 процента в годовом выражении. Хотя реальные цифры несколько опережают опрошенных на Западе экспертов – те ожидали роста в 5,6%.
Ранее Les Echos назвала Россию главным интересантом в вопросе форсирования дедолларизации среди развивающихся стран из-за беспрецедентного санкционного давления Запада, использующего механизм экономического ограничения за счет собственной валюты. В обозримом будущем, вероятно, стоит ожидать создания единой валюты внутри стран БРИКС.
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