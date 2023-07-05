Бойцы ВС РФ захватили чемпиона Украины по боксу из "Кракена"*

Бойцы ВС РФ захватили чемпиона Украины по боксу из "Кракена"*
Фото: www.unsplash.com
Головорез оказался в плену

Сегодня, 5 июля, с фронтов специальной военной операции по демилитаризации киевского режима пришли хорошие новости. Стало известно, что наши военные взяли в плен важную фигуру – российские бойцы схватили чемпиона Незалежной по боксу Андрея Приходько из печально известной группировки "Кракен".*

Как отмечает информационный ресурс URA.RU, Приходько является знаковым участником карательного батальона. Это формирование входит в запрещенный в России полк "Азов"*.

Украинский чемпион сам рассказал, как было дело. Боец сообщил, что при продвижении он и его товарищи наткнулись на позиции российских военных. Завязался бой. Чемпион находился в конце строя, однако не успел перейти к серьезному сопротивлению, так как получил ранение, передает интернет-издание "Свободная пресса".

"Не получилось у меня стрелять, меня ранили, и я начал катиться в яму", – рассказал опечаленный украинец. Его слова приводит телеканал "360".

После этого мужчина оказался в плену.

Приходько более 15 лет посвятил боксу. Видный незалежный чемпион в какой-то момент решил отдать себя служению Вооруженным силам Украины. Сам он подчеркивал, что на этот шаг его подтолкнуло желание построить видную карьеру. В конце концов, спортсмен оказался в рядах украинских карателей, а теперь в плену.


*организация запрещена на территории России.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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