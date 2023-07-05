В Поднебесной внимательно следят за действиями украинских властей

Представители киевского режима, судя по всему, руководствуются принципом наглость – второе счастье. Недавнее заявление местных властьимущих не на шутку разозлило китайцев. Волну возмущения подняли слова официального представителя ВВС Незалежной Юрия Игната.



Высокопоставленный украинец объявил, что в Киеве не намерены ограничиваться истребителями F-16: сейчас Вооруженные силы этой страны с нетерпением ждут, когда обещанные Западом боевые самолеты попадут в их руки. Однако киевские власти всерьез рассчитывают, что в ближайшее время они получат значительно больше типов летной военной техники.



Китайские интернет-пользователи не стали скрывать свои эмоции. Люди подчеркивают, что требования Киева с каждым днем становятся все наглее. Украинским властям напомнили, что сегодня они должны деньги огромному количеству стран. Хамские просьбы в таком положении удивляют.

"Это самый самоуверенный нищий. Мало того, что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", "Эти "слуги народа" вообще в упор не видят украинцев", – делятся своим негодованием китайцы в интернет-пространстве.

Люди отмечают, что действия киевского режима могут обернуться самыми плачевными последствиями для всего мира. Жители Китая требуют остановить озверевших украинских политиков.

