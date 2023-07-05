Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Представители киевского режима, судя по всему, руководствуются принципом наглость – второе счастье. Недавнее заявление местных властьимущих не на шутку разозлило китайцев. Волну возмущения подняли слова официального представителя ВВС Незалежной Юрия Игната.
Высокопоставленный украинец объявил, что в Киеве не намерены ограничиваться истребителями F-16: сейчас Вооруженные силы этой страны с нетерпением ждут, когда обещанные Западом боевые самолеты попадут в их руки. Однако киевские власти всерьез рассчитывают, что в ближайшее время они получат значительно больше типов летной военной техники.
Китайские интернет-пользователи не стали скрывать свои эмоции. Люди подчеркивают, что требования Киева с каждым днем становятся все наглее. Украинским властям напомнили, что сегодня они должны деньги огромному количеству стран. Хамские просьбы в таком положении удивляют.
"Это самый самоуверенный нищий. Мало того, что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", "Эти "слуги народа" вообще в упор не видят украинцев", – делятся своим негодованием китайцы в интернет-пространстве.
Люди отмечают, что действия киевского режима могут обернуться самыми плачевными последствиями для всего мира. Жители Китая требуют остановить озверевших украинских политиков.
За "непокорность" придется серьезно раскошелиться
Хорошую оплату труда могут предложить далеко не все работодатели