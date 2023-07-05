В НАТО впервые заговорили о финале для Зеленского

В НАТО впервые заговорили о финале для Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/www.globallookpress.com
Иных вариантов у Киева нет и не будет

Администрация Владимира Зеленского в скором времени будет устранена, уверен бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер. По словам аналитика, боевой конфликт завершится условиями, на которых будет настаивать Москва.

Спикер указывает, что после попытки мирной инициативы у Кремля не осталось никакого доверия к украинским властям и их договороспособности. А потому иного выхода у России не будет, кроме устранения режима Владимира Зеленского.

Естественно, для самого действующего "президента мира" ситуация не завершится ничем хорошим, уверен Риттер – Киеву останется лишь молча смотреть за происходящим. Банковая зашла слишком далеко и давно переступила точку невозврата.

Риттер полагает, что Россия может не опасаться прямого вмешательства западных союзников Киева – у НАТО совершенно отсутствует готовность на вовлечение в конфликт. 

Недавно Риттер заявил, что членам НАТО необходимо забыть о собственном "превосходстве", которое демонстрировалось на передовицах газет в ходе военных кампаний в Афганистане и Ираке – в случае войны с Россией Западу придется весьма непросто, а высокоточное оружие окажется бесполезным, ведь у противника найдется достойный ответ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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