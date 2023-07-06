Главный план Киева против Кремля потерпел провал

Главный план Киева против Кремля потерпел провал
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Стратегия, взятая у НАТО, не оправдала себя

Австрийский полковник Маркус Рейснер заявил о провале первой фазы контрнаступления украинской армии – по словам военнослужащего, ВСУ предприняли попытку перейти в массированную атаку. Однако стратегия, взятая у НАТО, не оправдала себя. Киев вдруг столкнулся с хорошей подготовкой противника, что сделало невозможным прорыв его обороны.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, ВСУ сталкиваются с серьезнейшими проблемами. Темпы продвижения снизились к минимальным. При этом в основные проблемы генсек НАТО включает не только "окопавшееся сопротивление" российских войск, но и саму труднодоступную местность, на которой проходит эшелонированная оборона ВС России, указывает "Общественная служба новостей".

Таким образом, попытка ВСУ добиться прорыв в направлении Запорожья с помощью бронетанковой техники западного производства ни к чему не привела.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву крайне необходимы истребители четвертого поколения F-16 – в противном случае, утверждает глава государства, мир столкнется с зерновым голодом. А переданные Западом истребители позволят обеспечить контроль над морскими путями у портов Одессы – украинская авиация якобы создаст судам "зеленый коридор", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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