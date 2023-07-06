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На территории донбасских республик продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской армии не прекращают уничтожать позиции украинского противника. Сегодня, 6 июля, стало известно о серьезном успехе Вооруженных сил России на фронтах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.
В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что на территории многострадальной Донецкой народной республики высокоточным ударом уничтожено сразу пять крупных штабов украинского противника.
Сообщается, что авиация и российские артиллеристы разгромили позиции незалежных вояк в 119 районах. Кроме того, поражены 86 подразделений украинских артиллеристов.
Российские военные поэтапно и неумолимо выполняют поставленные перед ними задачи. Распиаренное контрнаступление Вооруженных сил Незалежной продолжает захлебываться – противник несет серьезные потери в живой силе и технике.
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