Пять штабов ВСУ взлетели на воздух

Пять штабов ВСУ взлетели на воздух
Фото: www.unsplash.com
Киев столкнулся с очередной напастью

На территории донбасских республик продолжаются ожесточенные бои. Бойцы российской армии не прекращают уничтожать позиции украинского противника. Сегодня, 6 июля, стало известно о серьезном успехе Вооруженных сил России на фронтах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что на территории многострадальной Донецкой народной республики высокоточным ударом уничтожено сразу пять крупных штабов украинского противника.

Сообщается, что авиация и российские артиллеристы разгромили позиции незалежных вояк в 119 районах. Кроме того, поражены 86 подразделений украинских артиллеристов.

Российские военные поэтапно и  неумолимо выполняют поставленные перед ними задачи. Распиаренное контрнаступление Вооруженных сил Незалежной продолжает захлебываться – противник несет серьезные потери в живой силе и технике.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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