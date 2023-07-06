Секретная русская бомба загнала Киев в тупик

Секретная русская бомба загнала Киев в тупик
Фото: www.unsplash.com
Снаряд легко взламывает оборону противника

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражения на полях специальной военной операции. Разумеется, такое положение дел сильно печалит киевских руководителей. Сейчас украинское командование буквально загнано в тупик из-за мощного российского оружия.

Незалежные вояки никак не могут понять, каким образом действуют наши планирующие авиабомбы. Хитро сконструированные снаряды в два счета взламывают оборону Вооруженных сил Украины. Однако как устроено это российское вооружение, киевские эксперты понять не могут. Не способны помочь им и западные спецы.

Такую неприятную правду вскрыли американские журналисты. Корреспонденты отмечают, что киевская администрация в недоумении, как работают русские бомбы. Местные эксперты предполагают, что в снаряде задействовано GPS-наведение, однако каких-то конкретных выводов украинцы сделать не могут.

Американские журналисты добавили, что планирующие бомбы Вооруженных сил России стали настоящей головной болью для всушников. Снаряды спокойно пробивают оборону, при этом истребителям удается работать по целям с безопасного для них расстояния.

Источник: The War Zone ✓ Надежный источник
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