Противник очень опасался, что снаряд окажется в наших руках

Сегодня, 6 июля, с линии фронта пришли весьма приятные новости. Нашим бойцам удалось захватить хваленую ракету британского производства Storm Shadow. Практически целый крылатый снаряд оказался в распоряжении наших военных. В самое ближайшее время его детально изучат отечественные инженеры, которые уже получили находку от военнослужащих.



Такими приятными новостями с общественностью поделился глава Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что ценная добыча стала наградой за слаженные действия бойцов из добровольческого отряда БАРС-11 и "Царских волков".



Практически неповрежденный снаряд вытащили прямо с линии боевого соприкосновения с украинским противником.

"Рад, что именно наше подразделение это сделало", – с гордостью подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что изучение снаряда позволит определить его сильные и слабые стороны, после чего отечественные системы противовоздушной обороны с легкостью будут сбивать эти ракеты и "постепенно они станут бесполезными".

