Наши бойцы успешно выполняют задачи спецоперации

Ожесточенные столкновения в зоне специальной военной операции по демилитаризации киевского режима не прекращаются ни на день. Наши военные успешно громят противника. Сегодня, 7 июля, стало известно об очередном кровопролитном столкновении в зоне СВО.



В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что шесть доблестных штурмовиков мотострелкового соединения Центрального военного округа сумели стереть с лица земли превосходящие силы противника. Более того, наши военные взяли в плен незалежных боевиков. Такую информацию публикует телеканал "360".



Российские бойцы осуществили подвиг на Краснолиманском направлении, уточняет информационный ресурс "Радио 1". Штурмовики должны были продвинуться под обстрелом украинского противника и принести сослуживцам боеприпасы, а также средства для ведения борьбы с танковыми подразделениями противника. Задача была успешно выполнена.



Во время выполнения этого задания бойцы ВС РФ наткнулись на опорный пункт незалежных боевиков. Однако даже превосходящее число военных ВСУ не позволило тем победить. Российские бойцы разгромили противника и взяли пленных. За это героев уже наградили, отмечает телеканал RT.

