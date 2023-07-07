Запад извлек три урока из конфликта на Украине

Запад извлек три урока из конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Характер ведения боевых действий сильно изменился

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, все также остается под пристальным вниманием всего мирового пространства. Западные страны стараются по максимуму использовать сложившуюся ситуацию. Зарубежные аналитики пристально изучают разворачивающиеся события. Объявлено о трех главных уроках, которые были извлечены из этого конфликта.

Западные эксперты подчеркивают, что спецоперация ознаменовала начало новой эры ведения боевых действий. В первую очередь, речь идет о полной прозрачности боестолкновений. Высокие технологии практически не позволяют скрывать перемещение военнослужащих. Успехи армии во многом зависят от разведки.

Второй вывод заключается в том, что основной упор, несмотря на появление искусственного интеллекта и различные военные инновации, все также делается на живую силу. Третий урок продемонстрировал миру, что во время активных боев полностью размывается разница между военными, коммерческими организациями и мирным населением.

Тем временем, украинские лазутчики продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня, 7 июля, стало известно о задержании агента ГРУ, совершившего подрыв железнодорожного полотна в Крыму, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

В свою очередь, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как передает информационный ресурс URA.RU, группу российских военных представили к госнаграде за взятие опорного пункта ВСУ.

Источник: Economist ✓ Надежный источник
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