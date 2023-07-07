Кара Божья: священники объяснили потоп в Киеве

Происходящее связано с гонениями на церковь, уверены служители

Православные отмечают 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. Однако в этот день в Киеве произошел настоящий потоп, во время которого сносило с дорог машины, а люди плавали по улицам. Православные священники полагают, что это стало Божьей карой на фоне всех церковных гонений и происходящего с Киево-Печерской лаврой.

Местные СМИ сообщают, что из-за ливня в некоторых местах уровень воды поднялся до полуметра. Людей смывало потоками при попытке пересечь дороги.

На этом фоне местное население стало проклинать руководство города за то, что разворовывает бюджеты вместо того, чтобы сделать в ливневки. Больше всего досталось мэру Кличко.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел считает, что киевские власти сами виноваты в произошедшем, но не из-за отсутствия ливневок, а после отказа вмешиваться в ситуацию с церковными гонениями.

"Представители светских властей, опечатавшие вчера от имени Украины три лаврских корпуса, сами наслали на себя и на свои семьи гнев Господень до седьмого поколения", – высказал митрополит.

