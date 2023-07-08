Возможности заокеанских вояк весьма преувеличены

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражения на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможностях и перспективах вступления НАТО в открытый конфликт. Впрочем, по мнению разведчика США в отставке Скотта Риттера, у местных военных нет шансов.



Опытный военный эксперт обратил внимание, что у армии Соединенных Штатов Америки нет необходимого опыта. Поэтому, даже если американские вояки по решению Белого дома будут отправлены на украинскую территорию, успех им там не светит.

Североатлантический альянс может рассчитывать на возможность победы только в том случае, если ударит всей своей мощью. Однако проведенные оценки вероятных колоссальных потерь вряд ли позволят Западу решиться на такой шаг.

"Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней. Все они будут убиты", – такой неутешительный для США вывод озвучил отставной разведчик.

Риттер добавил, что военные Соединенных Штатов Америки не умеют вести боевые действия в условиях, которые сформировались на территории украинского государства. В этой горячей точке их однозначно ждет позорный разгром, уверен американский военный эксперт.