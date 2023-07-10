Многое зависит от одной высокопоставленной персоны

Конфликт на территории украинского государства остается важнейшей темой мировой повестки. Ведущие международные эксперты, как и высокопоставленные политики большинства стран, внимательно следят за происходящим. С любопытным заявлением по поводу сроков завершения конфликтной ситуации выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.



Украинский лидер весьма бурно отреагировал на резонансные слова бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что будь ситуация в его руках, он бы завершил конфликт в течение одних суток. Об этом пишет информационный ресурс "Свободная пресса".



В ответ на эту реплику глава Украины заявил, что нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог бы закончить конфликт и того быстрее – всего за 5 минут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Таким образом Зеленский прямо обозначил, от кого зависит все происходящее.



Также президент Украины указал на условие, при котором конфликтная ситуация могла бы быстро завершиться. По словам Зеленского, Байден мог бы мгновенно прекратить специальную военную операцию "ценой Украины", отмечает "Радио 1".

"Другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий", – пояснил глава Незалежной.

При этом президент пафосно добавил, что власти Киева никогда не пойдут на такой шаг.

