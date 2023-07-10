Киев пошел в атаку на три российских региона с ракетами С-200

Киев пошел в атаку на три российских региона с ракетами С-200
Фото: www.unsplash.com
Украинские военные продолжают терроризировать мирных жителей

Сегодня, 10 июля, представители главного оборонного ведомства нашей страны рассказали об очередной вероломной попытке киевского режима атаковать мирные российские регионы. Вооруженные силы Незалежной попытались нанести удар по нашей стране мощными ракетами С-200.

Благодаря слаженным действиям российских военных атаки удалось отразить. Инцидент обошелся без жертв и разрушений. Сообщается, что попытка нападения на российские регионы была осуществлена накануне, 9 июля.

Известно, что украинские боевики пытались ударить по объектам, расположенным на территории Крымского полуострова, а также Ростовской и Калужской областях.

В военном министерстве отдельно отметили, что попытка нападения была осуществлена зенитными ракетами С-200, которые украинские умельцы переоборудовали в ударный вариант.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними в рамках специальной военной операции задачи. Сообщается, что российская армия существенно усилила позиции на Краснолиманском направлении. Такую информацию публикует телеканал "360".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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