Буданов заявил о захвате ЧВК "Вагнер" российского ядерного оружия

Глава ГУР утверждает, что у него больше разведданных, чем у США

Американское издание Reuters утверждает, что часть подразделений ЧВК "Вагнер" во время мятежа двинулись в сторону укрепленной базы российской армии, на которой находится ядерное оружие. К таким выводам журналисты пришли после видео из интернета и интервью с местными жителями. Их след оборвался примерно в 100 км от "Воронеж-45", где хранятся российские ядерные арсеналы. При этом Москва и Вашингтон неоднократно подчеркивали, что оружие во время мятежа не было тронуто и не подвергалось опасности во время событий 24 июня.

Однако глава военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что у него больше информации по этому вопросу. По его словам, вагнерам удалось добраться до ядерной базы – это было необходимо, чтобы якобы заполочить портативные ядерные снаряды для "повышения ставки". Тем не менее, сделать этого бойцам так и не удалось.

"Двери склада были закрыты, и в техническую часть они не попали", – сказал он.

Издание подчеркнуло, что никаких фактов, подтверждающих слова Буданова, нет. Более того, глава ГУР не предоставил ничего, что могло бы служить доказательством его утверждений. Дополнительно он не смог сказать, обсуждал ли это Киев с Вашингтоном, а также почему в итоге подразделения ЧВК отошли от объекта.

Ранее в Кремле сообщили, что после событий 24 июня Владимир Путин провел личную встречу с Евгением Пригожиным. Как передает телеканал "360", президент высказал свое видение ситуации и дал оценку произошедшему.