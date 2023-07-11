Мощные снаряды могут бить на серьезное расстояние

Решение французских властей предоставить киевскому режиму смертоносные ракеты SCALP вызвало широкий резонанс. Более того, в прессу просочилась информация, что мощные снаряды уже находятся на территории украинского государства. Такими данными поделилось авторитетное издание Франс Пресс со ссылкой на осведомленные источники.



Сообщается, что первые ракеты были отправлены на территорию украинского государства одновременно с заявлением главы Пятой республики Эммануэля Макрона о соответствующем решении Парижа.



Известно, что дальность удара французских "гостинцев" составляет до 560 км. Таким образом, в руках украинских боевиков оказалось оружие, которое может поражать цели далеко за пределами зоны специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Россия уже строго осудила решение Парижа. Такие действия ведут к эскалации ситуации и явно не помогут мирному урегулированию затянувшегося конфликта.



При этом в статье отмечается, что Париж, напротив, считает, что поставка мощных смертоносных ракет киевскому режиму не приведет к эскалации ситуации.



Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что данные ракеты необходимы для того, чтобы украинские вояки могли защитить свою территорию. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

