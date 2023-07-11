Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад

Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com
Надежды киевского режима тают день ото дня

Все возможности украинского государства на сегодняшний день зависят исключительно от поддержки со стороны коллективного Запада. Украина все еще надеется, что ее примут в дружное европейское семейство, а также сделают членом Североатлантического альянса. С любопытным заявлением на этот счет выступил экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Опытный польский вояка подчеркнул, что западная военная коалиция разрушит мечты украинского лидера Владимира Зеленского о присоединении Незалежной к блоку НАТО. Стоит отметить, что такое развитие событий весьма печалит генерала. Он признался, что начал "терять веру в НАТО". В последнее время альянс старается усмирить особо рьяных союзников, которые выступают в поддержку вступления Киева в блок.

"Началась карусель, Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", – подчеркнул польский генерал.

Поляк обратил внимание, что обсуждения вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс все чаще стараются спустить на тормозах. Это значит, что Киеву не стоит рассчитывать на положительное решение по этой теме.

Источник: Do Rzeczy ✓ Надежный источник
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