20 километров ада: американский генерал ужаснулся ловушке для ВСУ

20 километров ада: американский генерал ужаснулся ловушке для ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Украинским боевикам приходится очень несладко

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражения на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Незалежному противнику не удается достичь каких-либо успехов, несмотря на надежды, которые были возложены на хваленое контрнаступление. Любопытным комментарием по этому поводу поделился американский генерал в отставке Марк Киммитт.

Опытный американский эксперт отметил, что бойцы армии Украины не могут похвастаться успехами на фронтах, так как они не способны пройти отлично укрепленную линию обороны нашей армии. Американец добавил, что укрепления стали настоящей преисподней для незалежного противника.

"Это 20 километров ада", – красочно описал происходящее на полях специальной военной операции генерал ВС США.

Киммит отметил, что многоуровневая оборонная линия не дает западной технике продвинуться вперед. Таким образом, украинский противник фактически оказался в ловушке и с самого начала контрудара не может продемонстрировать западным кураторам существенное продвижение.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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