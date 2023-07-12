Такого унижения от союзников президент Украины не ожидал

Саммит Североатлантического альянса оказался провальным для Киева – никакими гарантиями прибывший на мероприятие президент Украины Владимир Зеленский на этот раз так и не смог заручиться. Более того, у членов НАТО вызвало сильное раздражение поведение коллеги, который практически в ультимативной форме начал требовать членства в составе блока.

Великобритания, ранее выступавшая в авангарде среди "партии ястребов", призывавших к эскалации конфликта, публично ответила Зеленскому в лице министра обороны королевства Бена Уоллеса. Тот вспомнил, как потратил одиннадцать часов, чтобы долететь до Киева. А затем, едва спустившись из трапа самолета, сразу же получил на руки список вооружения, которое требуется ВСУ.

"Знаете, мы не Amazon", – вспомнил Уоллес свои слова, адресованные коллегам в Киеве.

Глава оборонного ведомства также обвинил Киев в неблагодарности к союзникам. При этом Украина требует от Запада многого – отказаться от собственных запасов вооружения и оперативно его предоставить.

"Людям бы хотелось немного благодарности", – высказался Уоллес на полях саммита НАТО.