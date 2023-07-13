Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16

Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16
Сергей Лавров. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад продолжает накалять ситуацию

Многие крупные игроки международной арены все громче говорят о том, что конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, необходимо завершить путем мирных переговоров. Однако коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов Америки не хочет прислушиваться к голосу разума. Разговоры о возможности передачи киевскому режиму истребителей F-16 прокомментировали в российском МИД.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров рассказал, к чему может привести подобный шаг со стороны западной коалиции. Шеф российской дипломатии напомнил, что эти мощные самолеты способны нести ядерные заряды. Таким образом, их появление в руках Незалежной серьезно изменит текущее положение дел, отмечает информационный ресурс URA.RU.

Лавров подчеркнул, что реализация данной инициативы будет рассматриваться нашей страной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Заявление главы Министерства иностранных дел публикует интернет-издание "Радио 1".

Главный дипломат нашей страны добавил: Москва уже проинформировала Вашингтон, Лондон и Париж о том, что
Москва не станет игнорировать способность этих самолетов нести ядерные заряды, передает телеканал "360".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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