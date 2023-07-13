Запад продолжает накалять ситуацию

Многие крупные игроки международной арены все громче говорят о том, что конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, необходимо завершить путем мирных переговоров. Однако коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов Америки не хочет прислушиваться к голосу разума. Разговоры о возможности передачи киевскому режиму истребителей F-16 прокомментировали в российском МИД.



Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров рассказал, к чему может привести подобный шаг со стороны западной коалиции. Шеф российской дипломатии напомнил, что эти мощные самолеты способны нести ядерные заряды. Таким образом, их появление в руках Незалежной серьезно изменит текущее положение дел, отмечает информационный ресурс URA.RU.



Лавров подчеркнул, что реализация данной инициативы будет рассматриваться нашей страной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Заявление главы Министерства иностранных дел публикует интернет-издание "Радио 1".



Главный дипломат нашей страны добавил: Москва уже проинформировала Вашингтон, Лондон и Париж о том, что

Москва не станет игнорировать способность этих самолетов нести ядерные заряды, передает телеканал "360".

