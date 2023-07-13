Действия незалежных не поддаются логике

Европейцы с большим непониманием наблюдают за тем, что делают задержавшиеся у них украинские беженцы. Выяснилось, что гости с Незалежной уже раскупили все билеты и планируют провести летний отпуск в родном государстве. Негодованием по этому поводу поделился чешский политик Марек Курта.



Европеец отметил, что практически все авиабилеты из Чехии на Украину на летний период уже раскуплены. При этом весьма странным выглядит желание выходцев с Украины отправиться в отпуск в "зону боевых действий", передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Курта обратил внимание, что украинские беженцы с большим комфортом живут в его родной стране, однако от чего они прячутся, не совсем понятно. Сложно предположить, что человек выберет местом отдыха зону, которая кажется ему опасной. Видимо, украинцы бегут в Европу не для того, чтобы спасти свою жизнь, а совсем с иными целями. Такое поведение непрошенных гостей выводит из себя европейцев, передает телеканал RT.



Чешский политик отметил, что еще не видел, например, сирийских беженцев, которые хотели бы отдохнуть в охваченной войной родной стране, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

