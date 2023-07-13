Действия Москвы привели к успеху

Противостояние России и коллективного Запада продолжается не только на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, но и в политической плоскости. Как отметил отставной американский разведчик Скотт Риттер, нашей стране удалось нанести сокрушительный удар по НАТО на Украине.



Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки заявил, что экспансия Североатлантического альянса в этой стране прекращена. Благодаря грамотным действиям Москвы натовский блок не сможет разрастись на территорию Украины. Риттер уверен, что именно продуманная политика Москвы позволила решить этот важный вопрос.

"России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса", – подчеркнул военный специалист.

Он также отметил, что Запад надавил на Турцию в вопросе принятия в альянс Швеции. Таким образом западные страны пытаются показать всему миру, что худо-бедно, но расширение НАТО продолжается. Однако о членстве Киева уже и речи быть не может.



Тем временем, бойцы нашей армии продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Сегодня, 13 июля, стало известно, что село Клещеевка под Артемовском полностью под контролем ВС РФ. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".

