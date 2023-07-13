Боец совершил настоящий подвиг

Наши военные продолжают громить украинского противника на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Удивительной историей поделились военные "Южной" группировки российской армии. Отважный русский солдат в одиночку отразил атаку незалежных боевиков.



Геройский поступок солдат с позывным Юган совершил во время несения службы на Донецком направлении. Мужчина получил контузию, однако это не помешало ему в одиночку расправиться с атакующими его позицию украинцами. Юган успешно отразил атаку малой группы.



На руку нашему бойцу сыграло то, что бросившиеся в атаку украинские вояки неожиданно заблудились в своих же окопах, они перепутали местоположение укреплений, что сбило их с толку.



Когда российский военный обнаружил продвижение неприятеля, он открыл огонь. В ответ раздался грохот гранатомета. Наш солдат получил контузию, однако успел поменять позицию и опять ударил по противнику. Один из незалежных боевиков был ранен. Второй попытался сбежать, но подорвался на минном заграждении. Сейчас Юган в больнице на восстановлении.

