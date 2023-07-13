Контуженный русский солдат в одиночку отбил атаку "заблудившихся" всушников

Контуженный русский солдат в одиночку отбил атаку "заблудившихся" всушников
Фото: www.unsplash.com
Боец совершил настоящий подвиг

Наши военные продолжают громить украинского противника на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Удивительной историей поделились военные "Южной" группировки российской армии. Отважный русский солдат в одиночку отразил атаку незалежных боевиков.

Геройский поступок солдат с позывным Юган совершил во время несения службы на Донецком направлении. Мужчина получил контузию, однако это не помешало ему в одиночку расправиться с атакующими его позицию украинцами. Юган успешно отразил атаку малой группы.

На руку нашему бойцу сыграло то, что бросившиеся в атаку украинские вояки неожиданно заблудились в своих же окопах, они перепутали местоположение укреплений, что сбило их с толку.

Когда российский военный обнаружил продвижение неприятеля, он открыл огонь. В ответ раздался грохот гранатомета. Наш солдат получил контузию, однако успел поменять позицию и опять ударил по противнику. Один из незалежных боевиков был ранен. Второй попытался сбежать, но подорвался на минном заграждении. Сейчас Юган в больнице на восстановлении.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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