Сигнал России: США задумались об отказе от членства Украины в НАТО

Выходка Киева возмутила американцев

Яростная риторика Владимира Зеленского по поводу вступления Украины в Севроатлантический альянс возмущает высокопоставленных американских чиновников, которые принимают участие в переговорах. После его резкого заявления на полях саммита в Вильнюсе они предложили указать дополнительные формулировки в итоговом варианте приглашения, которые бы в перспективе серьезно затруднили вступление страны в состав НАТО, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в переговорной группе.

США инициировали неформальные переговоры с другими участниками альянса, чтобы обсудить, как можно проучить Зеленского за его поведение, сообщает RT. Часть поддержали инициативу, что нужно убрать формулировку о приглашении, заменив ее на что-то более абстрактное. Другие были против такого подхода.

Однако после продолжительного обсуждения недовольные пришли к выводу, что нужно оставить все в первоначальном варианте, поскольку это привело бы к неоправданной задержке публикации и слишком радостно было бы воспринято Москвой, передает телеканал "360".

"Это посылает очень четкий и сильный сигнал как Украине, так и России", – заявил источник в НАТО.