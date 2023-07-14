Названа новая кандидатура на пост президента Украины

Названа новая кандидатура на пост президента Украины
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У Зеленского появился конкурент

Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует принять участие в президентских выборах на Украине. Баллотироваться он хочет после получения звания абсолютного чемпиона и завершения спортивной карьеры.

При этом Усик отметил, что пока основной целью у него является завоевание абсолютного чемпионства, сообщает "Свободная пресса".

Украинские СМИ указали, что заявление о президентстве боксер сделал в саркастической манере, однако на видео было заметно, что он говорил с той же интонацией, что сообщал и о спортивных амбициях.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2024 года. Политические эксперты считают, что главную конкуренцию действующему лидеру Зеленскому составлет мэр Киева Виталий Кличко, который является бывшим боксером.

Источник: Seconds Out
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