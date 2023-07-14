Для Киева маневр оказался полной неожиданностью

Грамотная и продуманная оборона российских войск оказалась полной неожиданностью для Киева. Об этом сообщил аналитик Североатлантического альянса в сфере безопасности Патрик Бьюри.

Спикер уточнил, что российская армия припасла для противника кое-какие "сюрпризы в рукаве". Даже использование боевых вертолетов для защиты позиций превзошло все ожидания украинской стороны.

В материале Express говорится, что российские инженеры возвели в рамках строительства оборонительных укреплений траншеи, укрепленные железобетоном, командные бункеры и проволочные заграждения с противотанковыми рвами, простирающимися вдоль всей фронтовой линии.

"У русских были века, чтобы защищаться", – делает вывод Бьюри.

При этом российские войска, подчеркивает специалист, демонстрируют высокий моральный дух, а успехи в отражении натиска ВСУ достигаются за счет "сражения с умом", при котором противник несет небывалые потери в технике.

Ранее украинского президента жестко распекли на саммите НАТО в Вильнюсе. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал того быть благодарнее за предоставление военной помощи – позднее Зеленский записал видеообращение, на котором произносит "дякую" (спасибо – прим. ред.) более 40 раз.