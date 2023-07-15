В Британии заявили о важном послании Путину от НАТО

В Британии заявили о важном послании Путину от НАТО
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Альянс может сильно насолить Москве

Вопрос с возможным принятием украинского государства в состав Североатлантической коалиции в последнее время постепенно спускается на тормозах. Однако далеко не все видные политики согласны с таким развитием событий. С любопытным заявлением на этот счет выступил экс-руководитель британского правительства Борис Джонсон.

Опытный западный политик уверен, что НАТО необходимо собрать все силы в кулак и отправить российскому главнокомандующему Владимиру Путину важное послание. Таким "подходящим" месседжем должно стать принятие Украины в западную военную коалицию без промедлений и каких-либо дополнительных условий.

Джонсон отметил, что киевские власти предприняли невероятные усилия для того, чтобы стать частью Североатлантического альянса.  Британец добавил, что еще ни одна страна так не старалась попасть в военный блок НАТО. Кроме того, он считает, что украинская армия весьма эффективна в использовании натовского оружия.

Британец особо подчеркнул, что запуск процесса принятия Незалежной в состав западного военного блока станет отличным посланием Владимиру Путину и обозначит жесткую позицию НАТО в отношении России.

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
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