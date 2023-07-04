С российской артиллерией не совладать: разведчик из США предупредил НАТО

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Возможности российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств РЭБ смогут изменить расклад в соотношении сил, если вдруг Североатлантический альянс вступит в открытый военный конфликт с Москвой, считает бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
Аналитик поиронизировал над "паркетными генералами", критикующими Москву, и призвал их сравнить достижения РФ и Запада с Соединенными Штатами в военной отрасли за последние два десятилетия.
"Ни тот, ни другой не продержались бы сегодня долго там, где бьются Украина с Россией. Они не имеют об этом никакого представления. Высокоточные снаряды НАТО не помогут – их оперативно погасят ответным огнем на дистанции. Российская артиллерия меняет правила игры", – высказался Риттер.
По словам аналитика, преимущество коллективного Запада в небе будет сведено на "нет" из-за разветвленной противовоздушной обороны. В целом коллективный Запад не готов к противостоянию с РФ. До сих пор американские войска участвовали в боевых конфликтах с абсолютным доминированием собственных систем с явно более слабым противником – как в Афганистане, так и в Ираке. Однако здесь речь идет о совершенно иной ситуации.
Президент раскритиковал организацию