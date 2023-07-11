"Получит еще больше": глава НАТО пригрозил Путину

В блоке готовятся к важному решению

Во время открытия саммита НАТО в Вильнюсе глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что хочет послать сигнал президенту России Владимиру Путину. Такое заявление он сделал во время рассуждений о перспективном расширении Североатлантического блока за счет Швеции.

"Двери НАТО остаются открытыми, и из-за боевых действий он лишь получит еще больше НАТО у порога", – выступил глава организации с угрозой.

По его словам, подобные решения помогут продемонстрировать, что конфликт на Украине является "крупной стратегической ошибкой". Глава НАТО заявил, что президент России недооценил единство членов альянса и то, какими окажутся геополитические последствия для Финляндии и Швеции.

"Он начал *спецоперацию* потому что хотел, чтобы было меньше НАТО, а получает больше НАТО", – эмоционально выпалил Столтенберг.