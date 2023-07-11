"Получит еще больше": глава НАТО пригрозил Путину

"Получит еще больше": глава НАТО пригрозил Путину
Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
В блоке готовятся к важному решению

Во время открытия саммита НАТО в Вильнюсе глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что хочет послать сигнал президенту России Владимиру Путину. Такое заявление он сделал во время рассуждений о перспективном расширении Североатлантического блока за счет Швеции.

"Двери НАТО остаются открытыми, и из-за боевых действий он лишь получит еще больше НАТО у порога", – выступил глава организации с угрозой.

По его словам, подобные решения помогут продемонстрировать, что конфликт на Украине является "крупной стратегической ошибкой". Глава НАТО заявил, что президент России недооценил единство членов альянса и то, какими окажутся геополитические последствия для Финляндии и Швеции. 

"Он начал *спецоперацию* потому что хотел, чтобы было меньше НАТО, а получает больше НАТО", – эмоционально выпалил Столтенберг.

Источник: СМОТРИ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россиян готовят к худшему: цены на продукты снова взлетят

На все повлияет нестабильное положение российской валюты на международном рынке

Британцы в шоке: Байден унизил Карла III на глазах у всех

Лидер три раза поступил неподобающим образом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей