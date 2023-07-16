Эрдоган окончательно отвернулся от России

Эрдоган окончательно отвернулся от России
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Thomas Trutschel/www.globallookpress.com
Анкара напомнила миру о своей верности НАТО

Турция входит в число сторонников расширения Североатлантического альянса не против конкретных стран, а для обеспечения стабильности. Об этом сообщил глава управления связей в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун в материале для местного СМИ.

"Турцию сложно обвинить в том, что она когда-либо могла чураться сложнейших мировых инициатив НАТО. В мире, в котором стабильность становится еще более отдаленной перспективной, в условиях приближения новых военных конфликтов Анкара активно старается встречать новые вызовы и поддерживает стратегическую ориентацию альянса", – заявил Алтун.

Политик указал, что Турция является и останется критически необходимым союзником Соединенных Штатов в инициативах альянса, территориальное расширение которого однозначно одобряет и поддерживает.

"Это необходимо для того, чтобы НАТО превратилась в полноценную организацию безопасности, способную обеспечить стабильность в полной необходимости", – высказался Алтун.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что коллеги из НАТО должны поддержать евроатлантические устремления Киева и открыть Украине дорогу в альянс, указав, что та этого однозначно "заслуживает". 

Источник: Middle East Eye ✓ Надежный источник
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