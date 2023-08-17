Озвучен ответ НАТО на инцидент с грузовым судном в Черном море

Возможно столкновение между Россией и Западом

Североатлантический альянс может поддержать гуманитарный коридор на Украину в Черном море в случае, если Россия начнет препятствовать проходу судов. В ход могут пойти боевые самолеты и военные корабли НАТО, сообщил бывший глава объединенного контингента блока в Европе Джеймс Ставридис.

Он утверждает, что недавний инцидент с грузовым судном в Черном море может побудить НАТО действовать более решительно. Запад на данный момент тратит огромные средства на поддержку Украины, поэтому не захочет допускать, чтобы все кануло в лету из-за краха экономики страны на фоне морской блокады.

Однако Ставридис подчеркнул, что в итоге это приведет к росту вероятности прямого столкновения между Россией и НАТО. И, как утверждает военный, вина за это будет полностью лежать на российской стороне.

Ранее в Киеве заявили, что первый грузовой корабль, вышедший из одесского порта, покинул территориальные воды Украины. На данный момент следует у берегов Румынии. Его путь следует по временному коридору, который украинские власти организовали после завершения действия зерновой сделки. Как известно, ответственность за безопасность судов берут на себя капитаны, Киев делать это отказался. Порты на черноморском побережье открыли 10 августа.

Как ранее сообщал телеканал "360", на фоне обстановки в Черном море вероятность возобновления зерновой сделки российской стороной стала минимальной.