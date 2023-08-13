Российский корабль открыл огонь по сухогрузу в Черном море

Российский корабль открыл огонь по сухогрузу в Черном море
mod_russia/www.globallookpress.com
Нарушителей остановили предупредительным выстрелом

Минобороны России решило остановить судно, которое направлялось в сторону Украины на юго-западной части Черного моря. Экипаж не стал реагировать на предупредительные замечания российского флота.

Как отмечает источник, примерно в 6:40 по МСК патрульное судно "Василий Быков", контролировавшее регион, обнаружило грузовое судно "Сукра Окан", которое держало курс в Измаил под флагом Палау, океанического государства в Микронезии.

Патрульный экипаж потребовал остановить движение для проведения досмотра – черноморцы намеревались проверить корабль на наличие запрещенного груза. Однако потенциальные нарушители не стали реагировать на предупреждение. В итоге патруль открыл предупредительный огонь.

После досмотра судна группой военнослужащих РФ груз продолжил движение в сторону Измаила.

В настоящее время Москва тщательно следит за судоходством в регионе после отказа от продления зернового соглашения, обеспечивающего суда правом на "зеленый коридор" в сторону украинских портов. Турция пытается, однако, заручиться согласием Кремля на продление соглашения по вывозу зерна из портов Черного моря. Реджеп Тайип Эрдоган до сих пор дожидается конечного решения российского лидера Владимира Путина по поводу личной встречи для обсуждения вопросов, в которые войдет и зерновая сделка.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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