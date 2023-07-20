Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины

Несколько судов в Черном море отправились в сторону Украины
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москва пригрозила Западу последствиями таких действий

После вступления в силу решения российской стороны о прекращении действия зерновой сделки в районе украинского побережья и Крыма полностью перестали курсировать торговые суда. Согласно данным порталов по отслеживанию морских передвижений, практически все на данный момент стоят в районе приграничного румынского порта. Однако есть несколько кораблей, в бортовых данных которых до сих пор указан маршрут следования Украина.

Канал "Военный обозреватель" обратил внимание на ситуацию в акватории, показав кадры со спутника. На них видно, что все следующие в сторону Одессы суда делают крюк к Румынии. Сейчас в Измаильском торговом порту сосредоточено десятки торговых кораблей, еще несколько продолжают следование в сторону границы Румынии и Украины. 

При этом украинская сторона подтвердила, что не ожидает прибытия иностранных судов после прекращения действия зерновой сделки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один морской перевозчик не решится отправить свои корабли в украинские порты.

"И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний", – указал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны повели себя нагло по отношению к России – Москва согласилась пойти на уступку, разрешив вывоз зерна из Украины, однако выполнять российские условия никто не собирался, сообщает RT.

В Белом доме заявляют, что российская сторона серьезно намеревается уничтожать любые гражданские суда, которые последуют в украинские порты. Как передает URA.RU, Вашингтон считает, что ВС РФ разместили дополнительные морские мины на подходах к Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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