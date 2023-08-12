Если Путин не приедет: Турция придумала запасной вариант

Если Путин не приедет: Турция придумала запасной вариант
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Турки хотят договориться с Москвой

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган надеется на личную встречу с российским президентом, чтобы обсудить вопрос зерновой сделки. Анкара пытается договориться с Кремлем о приезде Владимира Путина в Турцию, но пока окончательного согласия со стороны Москвы не поступило. 

Как передают источники в администрации Эрдогана, встреча может состояться в конце августа или начале сентября. Но если глава России откажется от поездки, у Турции есть запасной вариант.

Анкара не исключает, что турецкий президент может и самостоятельно приехать в Москву для беседы, если договориться о встрече в Турции не получится. 

Турецкие власти надеются на возобновление зерновой инициативы, поскольку на фоне отказа российской стороны экономическая ситуация в стране серьезно пострадала. Хотя Эрдоган не исключает, что получится найти и альтернативный вариант, если Запад не станет выполнять договоренности.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что США готовы отказаться от некоторых рестрикций против России, если черноморская инициатива снова начнет действовать.

Источник: A haber
новости партнеров
По теме

Польша поплатилась миллиардами за попытку наказать Россию

Варшава уже желает повернуть время вспять

Вайкуле раскрыла правду о выступлении Пугачевой в Юрмале

Певица положила конец слухам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей