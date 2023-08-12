Если Путин не приедет: Турция придумала запасной вариант

Турки хотят договориться с Москвой

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган надеется на личную встречу с российским президентом, чтобы обсудить вопрос зерновой сделки. Анкара пытается договориться с Кремлем о приезде Владимира Путина в Турцию, но пока окончательного согласия со стороны Москвы не поступило.

Как передают источники в администрации Эрдогана, встреча может состояться в конце августа или начале сентября. Но если глава России откажется от поездки, у Турции есть запасной вариант.

Анкара не исключает, что турецкий президент может и самостоятельно приехать в Москву для беседы, если договориться о встрече в Турции не получится.

Турецкие власти надеются на возобновление зерновой инициативы, поскольку на фоне отказа российской стороны экономическая ситуация в стране серьезно пострадала. Хотя Эрдоган не исключает, что получится найти и альтернативный вариант, если Запад не станет выполнять договоренности.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что США готовы отказаться от некоторых рестрикций против России, если черноморская инициатива снова начнет действовать.