Анкара собирается просить Кремль о чем-то еще

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается вынести на обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящих переговорах возобновление мирных инициатив по Украине. Анкара готова возобновить переговоры о мире для достижения прекращения огня. Об этом сообщил один из источников в администрации Эрдогана.

Ранее Кремль сообщал, что оба лидера договорились в скором времени обозначить место и сроки планируемой встречи. На повестке будут отношения России и Турции, украинский кризис и зерновое соглашение, отмечает RT.

В Анкаре сообщили, что Эрдоган вновь собирается выдвинуть тезис о том, что в военном конфликте не окажется победителей, а в мирной инициативе – проигравших, передает URA.ru.

Турция же, утверждает источник РИА "Новости", выступает лишь за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. В Анкаре назвали Эрдогана единственным лидером среди остальных, который способен на диалог одновременно и с Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает " Радио 1 ".

Сам президент России ранее указывал, что уже выносил на обсуждение с Эрдоганом возможность личной встречи и уже получал соответствующее приглашение в Турцию.

Ранее на необходимости возвращения к черноморской инициативе по зерновому экспорту из украинских портов настаивали Соединенные Штаты, которые намекнули России, что готовы снять ряд ограничений ради продления зерна.