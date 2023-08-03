Вплоть до отмены санкций: США умоляют Путина продлить зерновую сделку

Вплоть до отмены санкций: США умоляют Путина продлить зерновую сделку
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Запад боится голода

Соединенные Штаты готовы оказать содействие зерновому экспорту – включая сырью российского происхождения, если Кремль примет решение о продлении черноморской инициативы. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что с самого первого дня в списке антироссийских санкций не было ничего, связанного с продовольствием.

Госсекретарь заявил, что американская администрация все время пыталась добиться решения проблемы по "доставке зерна и страхования" в рамках черноморской инициативы. В частности, Вашингтон постоянно писал письма в банки, чтобы те обеспечили транзакции.

Если же Российская Федерация решит продлить зерновое соглашение, то американская сторона, добавил Блинкен, включит российское продовольствие в остальное сырье, необходимое для "свободного и безопасного экспорта", заявил Блинкен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия готова вернуться к продлению зерновой инициативы, однако на условиях полного выполнения обязательств, взятых участниками соглашения перед Москвой. Среди таковых – отмена ограничений по SWIFT, введенных в отношении "Россельхозбанка".

Уступок и согласия от Кремля тем временем пытается добиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ставящий перед Западом в свои заслуги черноморскую инициативу как спасение стран Африки от голода и отправную точку для диалога с РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россияне бросились снимать наличные: что произошло

Показатели резко выросли в летний период

Путин заставит чиновников пересесть на российский автопром

Глава государства отверг идею о закупках иностранных авто

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей