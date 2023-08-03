Вплоть до отмены санкций: США умоляют Путина продлить зерновую сделку

Запад боится голода

Соединенные Штаты готовы оказать содействие зерновому экспорту – включая сырью российского происхождения, если Кремль примет решение о продлении черноморской инициативы. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что с самого первого дня в списке антироссийских санкций не было ничего, связанного с продовольствием.

Госсекретарь заявил, что американская администрация все время пыталась добиться решения проблемы по "доставке зерна и страхования" в рамках черноморской инициативы. В частности, Вашингтон постоянно писал письма в банки, чтобы те обеспечили транзакции.

Если же Российская Федерация решит продлить зерновое соглашение, то американская сторона, добавил Блинкен, включит российское продовольствие в остальное сырье, необходимое для "свободного и безопасного экспорта", заявил Блинкен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия готова вернуться к продлению зерновой инициативы, однако на условиях полного выполнения обязательств, взятых участниками соглашения перед Москвой. Среди таковых – отмена ограничений по SWIFT, введенных в отношении "Россельхозбанка".

Уступок и согласия от Кремля тем временем пытается добиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ставящий перед Западом в свои заслуги черноморскую инициативу как спасение стран Африки от голода и отправную точку для диалога с РФ.