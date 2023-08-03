Путин дал согласие: появились подробности беседы президента с Эрдоганом

Анкара готовится к визиту российского лидера

По итогам прошедшей беседы между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом источники в администрации турецкого лидера рассказали подробности, о чем удалось договориться главам государств. Помимо предстоящего визита президента РФ в Турцию, стороны обсудили будущее сотрудничества между странами.

В Анкаре утверждают, что готовятся расширить взаимодействие с Москвой по множеству вопросов – Владимир Путин уже дал на это свое согласие. Пока до конца неясно, по каким именно направлениям планируется работа. Взаимодействие возможно в тушении лесных пожаров, энергетической сфере и по другим темам, перечень которых довольно широкий. Стороны уже начали прорабатывать их более подробно для обсуждения во время посещения российского лидера Турции.

"К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить", – приводит слова источника "Свободная пресса".

Осведомители утверждают, что между странами продолжаются обсуждения возобновления зерновой сделки, но никаких договоренностей по этому вопросу нет. Анкара планирует подготовить к приезду Путина несколько предложений для того, чтобы продолжить действие черноморской инициативы.

Как ранее отмечали в Кремле, телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся впервые с июня, сообщает URA.RU.

Во время переговоров лидеры условились, что между ними также пройдет очная встреча – глава России планирует лично приехать к турецкому коллеге, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что общение может состояться не в Турции.